Myanmar’da yeni devlet başkanı belli oldu

Myanmar parlamentosu devlet başkanlığına ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii’nin yakın müttefiklerinden Win Myint’i seçti.

Myanmar’da parlamento yeni devlet başkanını seçti. Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) üyesi 66 yaşındaki Win Myint, 403 oyla yeni devlet başkanı seçildi. Ordunun adayı Myint Swe 211, Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Tio 18 ise oy aldı.

Suu Çii’nin yakın müttefiki olan eski Devlet Başkanı Htin Kyaw, sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Myanmar’da başkan, devlet ve hükümet başkanı olarak göre yapıyor ve anayasada kapsamlı yetkilere sahip. Ancak ülkenin fiili liderinin Suu Çii olmasından dolayı devlet başkanlığı görevi sembolik kalıyor.

Suu Çii, eşi ve çocukları yabancı ülke vatandaşı olduğu Devlet Başkanı olamamıştı. Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı makamı, Suu Kyi için özel olarak oluşturulmuştu.

Myanmar’da 2016 yılında 50 yıllık askeri yönetimin ardından devlet başkanlığına getirilen Htin Kyaw ülkenin ilk sivil devlet başkanı olmuştu.