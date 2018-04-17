MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendirerek, "Eğer bir erken seçim yapılacaksa bunun için en ideal tarih Ekim ya da Kasım aylarıdır. İnsanların tatilde olduğu bir dönemde alelacele bir seçim tarihi ortaya atmak hiç de doğru değildir" dedi.

Seçim tarihi için öneride bulunan Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ağustos ayında seçim olmaz. Kasım 2018 en ideal tarihtir dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kasım 2018 en ideal tarih olarak görülmektedir. Bahçeli tarafından ortaya atılan Ağustos ayında erken seçim tarihi hesapsız kitapsız bir tarihtir. Yangından mal kaçırma telaşı ile ortaya atılan bu tarih seçim için takvim açısından uygun değildir. Eğer bir erken seçim yapılacaksa bunun için en ideal tarih Ekim ya da Kasım aylarıdır. İnsanların tatilde olduğu bir dönemde alelacele bir seçim tarihi ortaya atmak hiç de doğru değildir" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli’nin erken seçim çağrısının acele bir karar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Siz 3 ay sonraya seçim istiyorsunuz Anayasa ile belirlenmiş 100 bin imza ile adaylık sürecine ait resmi yöntemi dahi hala açıklayabilmiş değilsiniz. Bahçeli telaşla iş yapıyor. Zira MHP tabanından Bahçeli için yüzde 1 dahi oy çıkarsa bu Bahçeli adına zafer olacaktır. YSK bir an evvel daha fazla zaman kaybetmeden 100 bin imza ile aday olacakların imzaları hangi Anayasal çerçevede toplayacağını bir yöntem ve prosedüre bağlamalıdır. Hükumet bu konuyu ziyadesi ile uzatmıştır. Mevcut adaylar Anayasanın kendilerinden başka adaylara da şans verdiği gerçeğini unutmadan bu yasal düzenlemeyi bitirmelidirler. Demokratik temayül bu yasaların çoktan yapılmış olmasını gerektirmekte idi. Bu nedenle birkaç gün içinde yasal sürecin açıklanmasını bekliyoruz" dedi.