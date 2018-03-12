MYP Lideri Yılmaz’dan Afrin açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Afrin ile ilgili açıklama yaparak, "Afrin Suriye’ye bırakılamaz" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan MYP Lideri Yılmaz, "Afrin Suriye’ye bırakılamaz. Türk askeri hiçbir şekilde Afrin’i terk etmemelidir. Biz orayı terk ettiğimiz an orada yine terör yapılanması eskisinden hızlı olacaktır. Biz oradan geri çekildiğimiz anda terör tehdidini yok etmemiş olacağız. Sadece 3 ila 5 bin teröristi yok etmiş olacağız. Olmadığınız yer her zaman aynı tehdidi var edecektir" diye konuştu.
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