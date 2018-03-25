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MYP Lideri Yılmaz’dan "bağımsız adaylık" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, "Bir an önce 100 bin imza ile adaylık süreci nasıl işleyecek açıklanmalıdır" dedi.MYP Lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyen bağımsız adaylarla ilgili imza toplama sürecinin açıklanmasını istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Yılmaz, "2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayın Cumhurbaşkanı ve muhalefet çalışma yapıyor ve sanki iki ya da üç adaylı bir seçim olacakmış gibi davranıyor.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, "Bir an önce 100 bin imza ile adaylık süreci nasıl işleyecek açıklanmalıdır" dedi.
MYP Lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyen bağımsız adaylarla ilgili imza toplama sürecinin açıklanmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Yılmaz, "2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayın Cumhurbaşkanı ve muhalefet çalışma yapıyor ve sanki iki ya da üç adaylı bir seçim olacakmış gibi davranıyor. Bu doğru değil. Bir an önce 100 bin imza ile adaylık süreci nasıl işleyecek açıklanmalıdır. Bağımsız adaylar beklemede.
Bağımsız adaylar bu seçimin rengi olacaktır. Halkımız mevcut adayların dışındaki adayları da görmek istiyor. Bu süreci daha fazla uzatmanın hiç bir anlamı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza acil çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel 100 bin imza ile adaylık sürecini netleştiriniz. Bu konuyu sürüncemede bırakmanız demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Bağımsız adayların da sizler kadar çalışmalara başlama hakkı var. Bu nedenle gereğinin yapışmasını ivedilikle beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

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