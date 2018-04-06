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MYP Lideri Yılmaz’dan Başkanlık sistemine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Başkanlık sistemine destek vererek, " Türkiye Başkanlık sisteminde geri adım atamaz" dedi.MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, başkanlık sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Başkanlık sistemine destek vererek, " Türkiye Başkanlık sisteminde geri adım atamaz" dedi.
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, başkanlık sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MYP Lideri Yılmaz sistemi eleştirenlere tepki göstererek, "Türkiye CHP ya da diğer hayır blokunda bulunanların söylediği gibi bir daha eski parlamenter sistemin koalisyonlarla yönetildiği bir döneme geri dönemez. Başkanlık sistemi güçlendirilerek üniter yapının korunmasına teminat yasalarla desteklendiği sürece Türkiye için ideal olan bir yönetim şeklidir. Kuvvetler ayrılığına dair tedbirler alındığı takdirde bu sistem Türk Milleti için hayırlı olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye önemli hizmetler yaptığını söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet yapmıştır.
Hizmet etmenin bedeli bu ülkede ağır olmuştur. Baktığımızda gerek alt yapı hizmetleri gerek üst yapı hizmetleri açısından Türkiye’de ciddi ve önemli işler yapılmıştır. Bunları inkar etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.
Uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini belirten MYP Lideri Yılmaz , "Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde 100 bin imza ile aday olacak parti liderlerinin nasıl bir yol izleyecekleri henüz netleştirilmedi. Bu durum kabul edilebilir değildir. Mevcut adaylar mevcut durumlarını kullanarak adaylıklarını pekiştirmektedir ve propaganda yapmaktadırlar. Oysa 100 bin imza ile aday olacaklar sürece dahil olduğunda herkes eşit Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Bu şartlar altında henüz çıkartılmayan uyum yasaları göz önüne alındığında eşitlikten bahsetmek asla mümkün değildir" dedi.

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