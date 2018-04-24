Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) tepki göstererek, "100 bin imza ile alakalı anayasaya aykırı işlem tesis edilmektedir. E-imza ile aday gösterme işlemi uygulanmazsa açıkça anayasa ihlali olur" dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklama ile YSK’ya tepki gösterdi. Bağımsız adaylardan 100 bin imza istenmesinin anayasaya aykırı olduğunu savunan Yılmaz, "100 bin imza ile alakalı anayasaya aykırı işlem tesis edilmektedir. Açıkça anayasa ihlali yapılmaktadır. Uyum yasaları ya da YSK kararları anayasaya aykırı olamaz. Cumhurbaşkanı adayı için imza verecek kişileri seçim kuruluna kimlikle imzaya çağırmak açıkça adaylar arasında ayrımcılıktır. Bir kişinin seçim kuruluna mesai saatleri içinde gidip imza vermesi o günü izinli geçirmesi gerekliliğini doğurmaktır. Öncelikle iş yerinden izin verilip verilmemesi, oy verilmeme hususu anayasal seçme hakkını kısıtlı hale getirmektedir. Bu durumda izin alamayanların hakkı elinden alınmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

100 bin imza kuralı ile adaylık şartının kısıtlı hale getirildiğini savunan Yılmaz, "Bu durum cumhurbaşkanı adayları arasından anayasal eşitliği ortadan kaldırıcı niteliği doğurmaktadır. Bu nedenle YSK şubelerine giderek aday belirleme hakkını kullanmak kasten hükümet tarafından zorlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Bağımsız adaylık sürecinde e-imza uygulaması dışında bir işlemin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, "E- imza ile aday gösterme işlemi uygulanmaması halinde açıkça anayasa ihlali yapılmış olacaktır. Bu durumda açık ve net söylüyorum bütün hukuki yollar denenerek önce YSK, sonra Anayasa Mahkemesinden 100 bin imza ile aday olmak isteyen birisi olarak bu sürecin durdurulmasını talep edeceğim. Cumhurbaşkanına da, hükümet ve YSK yetkililerine de açıkça seçim süreci ve 100 bin imza ile adaylık sürecinin e-imza ile yapılması konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu seçim aksi takdirde demokrasinin ve anayasanın hukukuna değil, egemenlerin hukukuna göre yapılmış olacaktır" dedi.