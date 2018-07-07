Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basına kapalı bölüme geçildi.

Bu bölümde, AK Parti Grup Başkanlığı ve grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

Buna göre, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi.

AK Parti grup başkanvekilliklerine ise Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan getirildi.

