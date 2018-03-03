AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Hiç ittifak olmasa bu seçimleri kazanacak yegane parti AK Parti" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı’nın düzenlediği 70. İl Danışma Toplantısı’na katılan Naci Bostancı, AK Parti’nin kocaman bir çatı partisi olduğunu belirterek, "Hiç ittifak olmasa bu seçimleri kazanacak yegane parti AK Parti. Ama biz istiyoruz ki yüzde 60’lar olsun. Yüzde 50+1 işin teknik tarafı. Yüzde 60’ların üzerinde bir oyla 2019’da inşallah Cumhurbaşkanımız yeniden seçilsin. Bizim istediğimiz bu" diye konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız İstanbul’da başörtülü bir kızımız bir saldırıya uğramıştı"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli birlik için siyasi partilere ödev yüklediğine değinen Bostancı, "Diyor ki, sen yüzde 50’nin üzerine çıkıp bir iktidar olmak istiyorsan başka partilerle işbirliği yapacaksın. Ortak davranacaksın. CHP’liler de eğer iktidar olmak istiyorlarsa böyle yapacaklar. Milli birlik, farklı yerin, farklı yaklaşımların, siyasete ilişkin farklı tahayyüllerin olabilir ama toplumun büyük bir çoğunluğunu kucaklayacak bir esneklik, bir akıl, bir program, bir yaklaşım çerçevesinde yol yürürsen ancak o zaman bu millet sana yüzde 50’nin üzerinde destek verir demektir. Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız İstanbul’da başörtülü bir kızımız bir saldırıya uğramıştı. Koşa koşa ilk gidenlerden birisi oydu. Niçin? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşte böyle yaklaştırır insanları. Farkı olanları birbirine yaklaştırır. Farkı olanların bir arada olmasını temin eder. Türkiye’nin de ihtiyacı olan bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunu sağlıyor" şeklinde konuştu.