AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Hiç ittifak olmasa bu seçimleri kazanacak yegane parti AK Parti" dedi.
AK Parti Amasya İl Başkanlığı’nın düzenlediği 70. İl Danışma Toplantısı’na katılan Naci Bostancı, AK Parti’nin kocaman bir çatı partisi olduğunu belirterek, "Hiç ittifak olmasa bu seçimleri kazanacak yegane parti AK Parti. Ama biz istiyoruz ki yüzde 60’lar olsun. Yüzde 50+1 işin teknik tarafı. Yüzde 60’ların üzerinde bir oyla 2019’da inşallah Cumhurbaşkanımız yeniden seçilsin. Bizim istediğimiz bu" diye konuştu.
"Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız İstanbul’da başörtülü bir kızımız bir saldırıya uğramıştı"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli birlik için siyasi partilere ödev yüklediğine değinen Bostancı, "Diyor ki, sen yüzde 50’nin üzerine çıkıp bir iktidar olmak istiyorsan başka partilerle işbirliği yapacaksın. Ortak davranacaksın. CHP’liler de eğer iktidar olmak istiyorlarsa böyle yapacaklar. Milli birlik, farklı yerin, farklı yaklaşımların, siyasete ilişkin farklı tahayyüllerin olabilir ama toplumun büyük bir çoğunluğunu kucaklayacak bir esneklik, bir akıl, bir program, bir yaklaşım çerçevesinde yol yürürsen ancak o zaman bu millet sana yüzde 50’nin üzerinde destek verir demektir. Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsanız İstanbul’da başörtülü bir kızımız bir saldırıya uğramıştı. Koşa koşa ilk gidenlerden birisi oydu. Niçin? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşte böyle yaklaştırır insanları. Farkı olanları birbirine yaklaştırır. Farkı olanların bir arada olmasını temin eder. Türkiye’nin de ihtiyacı olan bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunu sağlıyor" şeklinde konuştu.
""Göreceksiniz ittifak yapacaklar"
CHP’nin bazı partilerle yaptığı temaslara değinen Bostancı şöyle konuştu:
"Göreceksiniz ittifak yapacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu durmaksızın şu yüzde 48 buçuk hayır cephesini 2019 sandığına götürmek için çaba göstermiyor mu? Görüşmeler yapıyor, konuşmalar yapıyor. Ne bu? CHP’nin oyu mu? Değil. Neyin çabasını gösteriyorsun. İttifak kurmanın çabasını gösteriyorsun."
Belediye Kültür Merkezindeki toplantıya AK Parti Bölge Koordinatörü Recep Yıldırım, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, belediye başkanları ile partililer katıldı.
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