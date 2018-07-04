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Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Seçimi kaybedersem Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım" diyen CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün yaptığı açıklamaları nezaketsiz bulduğunu söyleyerek "Hayrola Muharrem Bey? Yoksa vefa sözcüğünü mü unuttunuz?" diye sordu.

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

CHP'de tartışmalar alevlendi. Son olarak İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık önerdiğini açıkladı ve "Teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" diyerek kurultayı işaret etti. Kılıçdaroğlu da bu gelişmeler üzerine İnce'nin özel bir yemekte konuştukları bu konuyu medyaya açıklamasını 'siyasi nezaketsizlik' olarak değerlendirdi.

'VEFASIZLIK YAPMAM DİYEN O DEĞİL MİYDİ?'

Alçı da şu satırları kaleme aldı:

CHP’nin karışacağı açıktı ancak kıyametin bu kadar erken kopmasını açıkçası beklemiyordum, zira seçimin hem öncesinde hem de hemen ertesinde yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce hep “Ben vefalıyım, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmayacağım” diyordu.

Geçen hafta sonu örneğin Ayşe Arman’a verdiği röportajda, “Karşısına çıkıp rakip olmayacağım. Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam” diyen kendisi değil miydi? Hatta bunun da ilerisini seçimden önce FOX TV’de söylemişti: “Seçimi kaybedersem asla Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım.”

'GAZA MI GELDİNİZ?'

Hayrola Muharrem Bey? 25 Haziran’da büyük bir olgunlukla kaybettiğinizi söyleyip rakibi tebrik ederken aradan geçen zamanda LAST azgınlarının gazına gelip siz de kazandığınızı mı düşünmeye başladınız? Yoksa vefa sözcüğünü mü unuttunuz?

İnce’nin seçimlerde iyi bir rüzgâr yakaladığını ve bunu sürdürürse Türk siyasetinde uzun soluklu olacağını ifade etmiş bir gazeteci olarak dünkü çıkışını tam da Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi nezaketsiz bulduğumu söylemek isterim. Hem nezaketsiz, hem de tutarsız.

Her şeyden önce eşlerle, özel ve kapalı bir yemekte konuşulanları üzerinde uzlaşılmadan kamuoyuyla paylaşmak adaba uymaz. Üstelik sevin sevmeyin, partililerine karşı her zaman nazik ve itidalli davranmış, kendi yerine İnce’yi bizzat aday göstermiş Kılıçdaroğlu’na böyle bir çıkış yapmak adil ve şık değil.

Ben İnce’nin 24 Haziran’dan beri giderek daha fazla tribünlerin rüzgârına kendini kaptırdığını ve egosuna yenildiğini görüyorum. Hem sözünü tutmayan bir siyasetçi imajı çiziyor hem de CHP içinde iktidar mücadelesine girerek az riskli ama aynı oranda başarı şansı çok düşük olan yolu tercih ediyor. Halbuki kendi yolunu çizse, bu kavgalardan uzak durup yeni bir siyasi parti kursa her şey farklı olabilirdi… Ama herhalde o iktidar kavgası, etrafının da pohpohlamasıyla gözüne çok çekici görünüyor. Yazık!

Türkiye’nin anamuhalefet partisinin bu kavga görüntüsünden çıkamaması da yazık! Önümüzde yerel seçimler var ve bir genel başkan değişimi aynı zamanda kadrolarda ciddi bir değişim ve hazırlık demek. Bir kere bunun için de zaman yok. Yani sırf kendine değil, CHP’ye de kötülük şimdi böyle bir çıkış…

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muharrem ince kemal kılıçaroğlu Nagehan Alçı

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Kadının içine nasıl oturduysa şeçim programı hala durulamamış.
nagehan panik yaptıysa dogru yoldadır Muharrem İnce
Aynen bu kadının paniği muharrem ince'nin doğru yolda olduğunun göstergesidir.
Muharrem ince'den yana kadının kuyruk acısı var. Bence bu adama bulaşmasan daha iyi olur kızıl saçlı AKP'li.
Muharrem'in ince ayarlarına doymadın herhalde.
Yazık diye yazabilecek kadar cesareti hala var
can yücelin dediği gibi sidikli kontes..!
hayrola recep bey faziler düşmedi, hayrola melih bey döviz piyasa sürülecekti,diye soracakmı bu kontes...
Bu kadın böyle konuşuyorsa muharrem bey doğru yolda demektir.
Nagehan dün dündür geçmişte kalmıştır. Zorlama. Sizinde ROK ile ne fantazileriniz var dı geçmişte unutma.
emir aldınız karıştırmaya havuz medyası olarak hergün neler oluyo chp de
Yine havlamaya başladı yalama alçı
Kale alınmayacak gereksiz bir şahsiyet
Adamın karşısında mal oldun 81 milyona rezil oldun hala konuşmaya yüzün varmı senin
noldu kız Nagehan intikam vaktimi geldi ?
NEGAHAN HIC SEVMEM AMA NAGEHANI AMA!HELAL OLSUN INCEYE CUK DİYE OTURMUŞ
ooo nagihan yine konuşmaya başlamış tabi seçimi kazanınca rahatladı kaçacak delik arayacağına artık 5 yıl kafam rahat modunda.
kızım sendeki de ne acıymış bitmedi gitti
CHP bu ülkede ikdidar olamaz bunu kac seçim göreceğiz baykal 2002 de 19.27 oy aldı değişim dediler kaset çıktı kılıçdaroğlu geldi 25 bandına oturdu CHP sadece kutuplaşmanın öteki ayağı olursa sağ seçmen her türlü akpye oy veriyor CHP mhp iktidara alternatif değildir merkez sağın alternatifi merkez sağdır anap gidip dyp dyp gidip AKP AKP gidip IYI gelir ama CHP ve MHP gelmez!!
@mah6bsddn4 sağ seçmen diye bir kesim yok yalama yada sürü duygusu olan seçmen dersen iyi olur nerde beş kuruş menfaat orda sağ seçmen kılıklı gerizekalılar
Asıl kıyamet hesap günüdür nagehan hanım, doğrunun yanında değilde güçlünün yanında duruyorsun, zamanında fetöye desteğinizi ve çektiğiniz krediyi unutmadık, unutsak ta yaradanımız unutmaz asıl hesap günü 0 zaman tabikide inancınız varsa hak hukuk kavramını biliyorsanız.
Bari sen konuşma!
nezaketsizliğini tüm ülke gördü sus artık be kadın
Sana ne Nagehan
nagehan alcı ,sen bir aynaya bak,sonra kocana ,ama kocan kusturmayı seviyor sen iyi bilirsin, ben uydurmadım kocan olacak adam canlı yayında konuşmuştu bu arada onurlu kocan artık gözükmüyo hayırdır, ben senin türk olduğundan bile şüpe ediyom. kocan askerden de kacmıştı galiba, baya sorunlu bir kişiliksiniz.yani muharrem gelince umrumda değil ,aranızdaki kavga ,ama baya seni zorlmıştı,acısı hala sende durmakta anlaşılan.
seni niye gıdıkladı şimdi bu olay onu anlamadım sen önce git aynada kendinden hesap sor
Olay, M.İnce ile Kılıçdroğlu arasındaki bir sorun olup, CHP'lilerin akil adamları tarafından çözüleceğine inanıyorum. Ama ne yazık ki olay Negahanın başında patladı. Çünkü bazı CHP.li yorumcuların yazara karşı bir kinleri var.
malum röportajda ne kadar derine girdiyse artık aynı derinliği kimsede bulamadı İnce ye sataşıp aynı derinliği bulacak
karşısına çıkıp aday olmam dedi nagihan lafi kivirma kemal beyede genel başkanlığı birakin onursal başkanımız olun dedi bu cesarettir azimdir kararliliktir ama siz bunu anlamazsiniz anlasanizda işinize gelmez sebebide yandaş medya olduğunuzdan olabilirmi
TÜRK ATA SÖZÜ SİVRİLTTİĞİN KAZIK GÜN GELİR SANA BATAR. HEMEN ADAY GÖSTERDİLER DİYE KENDİNİ KAF DAĞINDA GÖRME. SEÇİM ZAMANI YAPTIĞIN HATALARI SANMAKİ TÜRK HALKI GÖRMEDİ.
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