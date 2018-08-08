Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

CHP'nin berbat durumda olduğunu belirten Alçı, parti içi tartışmayla ilgili "Kakafoni, atışma, karşılıklı suçlama… Ne ararsanız var. Ben bu iç çekişmeyi başından beri herhangi bir pozisyon almadan, objektif ve somut gelişmeler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Buna bugün de devam edeceğim…" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yazıda imza sayısının kurultaya yeterli olmayacağını ve eksik olan yalnızca bir imza bile olsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gitmeyeceğini yazmıştım. Bana bilgi veren kaynaklar mevcut yönetimin bu konuda son derece kararlı olduğunu söylemişlerdi, sebep olarak da Muharrem İnce’nin nezaketsiz buldukları davranışlarını göstermişlerdi. Onların tahmini, imzaların 550’nin biraz üzerinde olacağı idi.

"İNCE DESTEKÇİLERİNDEN BİRKAÇ İSİM YARGIYA GİDEBİLİR"



Nitekim iddia ettiklerine yakın bir sonuç çıktı. CHP yönetimi, geçerli imza sayısını 569 olarak açıkladı ve kurultay taleplerine kapıyı kapadı. Ancak tartışma bitmedi Muharrem Bey mücadelesini sürdüreceğini, destekçilerinin içinde birkaç isim de yargıya gidebileceklerini söyledi.