Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

CHP'nin berbat durumda olduğunu belirten Alçı, parti içi tartışmayla ilgili "Kakafoni, atışma, karşılıklı suçlama… Ne ararsanız var. Ben bu iç çekişmeyi başından beri herhangi bir pozisyon almadan, objektif ve somut gelişmeler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Buna bugün de devam edeceğim…" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yazıda imza sayısının kurultaya yeterli olmayacağını ve eksik olan yalnızca bir imza bile olsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gitmeyeceğini yazmıştım. Bana bilgi veren kaynaklar mevcut yönetimin bu konuda son derece kararlı olduğunu söylemişlerdi, sebep olarak da Muharrem İnce’nin nezaketsiz buldukları davranışlarını göstermişlerdi. Onların tahmini, imzaların 550’nin biraz üzerinde olacağı idi.
"İNCE DESTEKÇİLERİNDEN BİRKAÇ İSİM YARGIYA GİDEBİLİR"
Nitekim iddia ettiklerine yakın bir sonuç çıktı. CHP yönetimi, geçerli imza sayısını 569 olarak açıkladı ve kurultay taleplerine kapıyı kapadı. Ancak tartışma bitmedi Muharrem Bey mücadelesini sürdüreceğini, destekçilerinin içinde birkaç isim de yargıya gidebileceklerini söyledi.
"MUHATABI NEDEN ORTAYA ÇIKMIYOR"
Bu aşamadan sonra ne olur? Yargıya gidilir mi? Gidilse de bundan bir şey çıkar mı? Kılıçdaroğlu cephesi son derece soğukkanlı ve kendinden emin. "Buyursunlar, gitsinler" deniyor. Toplanan bütün imzaların partide görülmeye açık bir şekilde durduğunu hatırlatıyorlar. "Yargı, medya, isteyen gelsin istediği gibi incelesin. Kimseye bir kısıtlamamız yok. Akit gazetesi de gelsin, Cumhuriyet de" diyorlar. "Şayet bazı imzaların yok edildiği ya da rakamın çarpıtıldığı düşünülüyorsa muhatabı neden ortaya çıkmıyor? Niçin kimse, 'Ben imza vermiştim ama imzam yok olmuş’ demiyor", diye ekliyorlar.
"YARGIYA GİDİLSE BİLE SONUÇ ALINAMAYACAĞINDAN EMİN"
Kısacası yargıya gidilse de bundan bir sonuç alınamayacağından emin görünüyor mevcut yönetim. Zaten şimdiden bu tartışmayı geride bırakmış Kılıçdaroğlu cephesi. Tabii Türkiye çapında tartışma sürerken ve partiye yönelik -yeterli ya da yetersiz- böyle bir talep ve çaba varken, ne kadar ve nasıl kulaklar tıkanabilir bilmiyorum.
"VEDALAŞMA MYK'SI"
Ancak yarından itibaren ne olacağını biliyorum: Kemal Bey MYK’yı topluyor. Bir ‘vedalaşma MYK’sı’ olacak bu. Perşembe ya da en geç cuma da MYK değişikliğini açıklayacak. Tabii vedalaşma derken mevcut isimlerin hepsinin değişeceği anlaşılmasın. Önemli bir kısmı yerini koruyor. Belki sayıda azaltma olabilir, 3-4 isim eksilebilir. Bunun gerekçesi olarak da yerel seçimlere giderken karar mekanizmasını hızlandırmayı gösteriyorlar. Ancak sayıda değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
"BÜLENT TEZCAN BIRAKABİLİR"
Öztürk Yılmaz-Ünal Çeviköz arasında bir tercih yapılabilir. (Ünal Çeviköz seçeneği daha kuvvetli). Faik Öztrak veya Aykut Erdoğdu MYK dışı kalabilir. Bülent Tezcan’ın ise MYK içinde yerini korusa da parti sözcülüğü görevini bırakabileceği konuşuluyor, ancak halen kesinlik kazanmış değil."
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Okuyucu Yorumları 3 yorum