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Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

Nagehan Alçı, bugünkü "Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?" başlıklı yazısında CHP'deki son durumu aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacağını belirten Alçı, "Bir ‘vedalaşma MYK’sı’ olacak bu. Perşembe ya da en geç cuma da MYK değişikliğini açıklayacak. Tabii vedalaşma derken mevcut isimlerin hepsinin değişeceği anlaşılmasın. Önemli bir kısmı yerini koruyor. Belki sayıda azaltma olabilir, 3-4 isim eksilebilir" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

CHP'nin berbat durumda olduğunu belirten Alçı, parti içi tartışmayla ilgili "Kakafoni, atışma, karşılıklı suçlama… Ne ararsanız var. Ben bu iç çekişmeyi başından beri herhangi bir pozisyon almadan, objektif ve somut gelişmeler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Buna bugün de devam edeceğim…" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yazıda imza sayısının kurultaya yeterli olmayacağını ve eksik olan yalnızca bir imza bile olsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gitmeyeceğini yazmıştım. Bana bilgi veren kaynaklar mevcut yönetimin bu konuda son derece kararlı olduğunu söylemişlerdi, sebep olarak da Muharrem İnce’nin nezaketsiz buldukları davranışlarını göstermişlerdi. Onların tahmini, imzaların 550’nin biraz üzerinde olacağı idi.

"İNCE DESTEKÇİLERİNDEN BİRKAÇ İSİM YARGIYA GİDEBİLİR"

Nitekim iddia ettiklerine yakın bir sonuç çıktı. CHP yönetimi, geçerli imza sayısını 569 olarak açıkladı ve kurultay taleplerine kapıyı kapadı. Ancak tartışma bitmedi Muharrem Bey mücadelesini sürdüreceğini, destekçilerinin içinde birkaç isim de yargıya gidebileceklerini söyledi.

"MUHATABI NEDEN ORTAYA ÇIKMIYOR"

Bu aşamadan sonra ne olur? Yargıya gidilir mi? Gidilse de bundan bir şey çıkar mı? Kılıçdaroğlu cephesi son derece soğukkanlı ve kendinden emin. "Buyursunlar, gitsinler" deniyor. Toplanan bütün imzaların partide görülmeye açık bir şekilde durduğunu hatırlatıyorlar. "Yargı, medya, isteyen gelsin istediği gibi incelesin. Kimseye bir kısıtlamamız yok. Akit gazetesi de gelsin, Cumhuriyet de" diyorlar. "Şayet bazı imzaların yok edildiği ya da rakamın çarpıtıldığı düşünülüyorsa muhatabı neden ortaya çıkmıyor? Niçin kimse, 'Ben imza vermiştim ama imzam yok olmuş’ demiyor", diye ekliyorlar.

"YARGIYA GİDİLSE BİLE SONUÇ ALINAMAYACAĞINDAN EMİN"

Kısacası yargıya gidilse de bundan bir sonuç alınamayacağından emin görünüyor mevcut yönetim. Zaten şimdiden bu tartışmayı geride bırakmış Kılıçdaroğlu cephesi. Tabii Türkiye çapında tartışma sürerken ve partiye yönelik -yeterli ya da yetersiz- böyle bir talep ve çaba varken, ne kadar ve nasıl kulaklar tıkanabilir bilmiyorum.

"VEDALAŞMA MYK'SI"

Ancak yarından itibaren ne olacağını biliyorum: Kemal Bey MYK’yı topluyor. Bir ‘vedalaşma MYK’sı’ olacak bu. Perşembe ya da en geç cuma da MYK değişikliğini açıklayacak. Tabii vedalaşma derken mevcut isimlerin hepsinin değişeceği anlaşılmasın. Önemli bir kısmı yerini koruyor. Belki sayıda azaltma olabilir, 3-4 isim eksilebilir. Bunun gerekçesi olarak da yerel seçimlere giderken karar mekanizmasını hızlandırmayı gösteriyorlar. Ancak sayıda değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

"BÜLENT TEZCAN BIRAKABİLİR"

Öztürk Yılmaz-Ünal Çeviköz arasında bir tercih yapılabilir. (Ünal Çeviköz seçeneği daha kuvvetli). Faik Öztrak veya Aykut Erdoğdu MYK dışı kalabilir. Bülent Tezcan’ın ise MYK içinde yerini korusa da parti sözcülüğü görevini bırakabileceği konuşuluyor, ancak halen kesinlik kazanmış değil."


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Nagehan Alçı Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunlara yorumda yapılmaz . tepişmeye devam ..
Şu kadını gereğinden fazla gündemde tutuyorsunuz.
bu kadin herkesin bildigi şeyleri soylemekten baska bisy yapmiyor. haber degeri olan nedir. bu kadin neden haber oluyr yani. kocasi ve kendisi nedir
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