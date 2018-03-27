NATO, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bünyesinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan açıklamada, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında kararın Rusya’ya açık bir mesaj olduğunu, ittifak bünyesindeki Rus çalışan sayısının da 30’dan 20’ye düşürüleceğini ifade etti.