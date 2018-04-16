IHAAW141655-SIY/16-04-2018

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir ülke. Türkiye’nin askeri alt yapısına finansman sağlıyoruz. Türkiye çok önemli bir müttefik" dedi.

16.04.2018 14:16:55 TSI

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