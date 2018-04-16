HABER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir ülke. Türkiye’nin askeri alt yapısına finansman sağlıyoruz. Türkiye çok önemli bir müttefik" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

IHAAW141655-SIY/16-04-2018 - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir ülke. 16.04.2018 14:16:55 TSI NNNN

IHAAW141655-SIY/16-04-2018

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir ülke. Türkiye’nin askeri alt yapısına finansman sağlıyoruz. Türkiye çok önemli bir müttefik" dedi.

16.04.2018 14:16:55 TSI
NNNN

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.