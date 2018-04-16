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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli, Stoltenberg ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.

Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

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