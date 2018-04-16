HABER

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Stoltenberg ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Genel Sekreter Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.