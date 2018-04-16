HABER

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Stoltenberg ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Genel Sekreter Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralıKahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
Müebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştirMüebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştir
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.