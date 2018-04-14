HABER

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye operasyonunu destekliyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 07:19 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.
NATO’nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu. Stoltenberg, şunları kaydetti:
"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir"

Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
ABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandıABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandı
5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.