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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü. Gün boyu temaslarda bulunacak olan Stoltenberg, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara temaslarına başladı. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.

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