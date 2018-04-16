NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara temaslarına başladı. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.