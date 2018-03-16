NATO PA Türk Heyetinin Katar temasları

AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar başkanlığındaki Türk heyetinin katıldığı NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) toplantısında Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu'nun hazırladığı "Körfez'de değişiklik ve devamlılık" başlıklı raporun görüşüldüğü bildirildi. Çonkar'ın başkanlığındaki Türk heyetinin katıldığı, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ve Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu Ortak Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, NATO PA Türk Delegasyonunun Çonkar'ın yanı sıra NATO PA Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın ve İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'dan oluştuğu ifade edildi. Toplantıda, NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu'nun hazırladığı "Körfez'de değişiklik ve devamlılık" başlıklı raporun görüşüldüğü aktarılarak özel grubun başkan yardımcısı olan Çonkar'ın yaptığı konuşmasında rapora birtakım eleştiriler getirdiği, raporda yapılması gereken değişikliklere ilişkin raportöre önerilerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya şu ifadelere yer verildi: "Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler tarafından Katar’a uygulanan ambargonun derinlemesine ele alındığı görüşmelerde, Katar yetkilileri bir Ramazan günü hiçbir uyarı yapılmadan başlatılan ambargo sonucunda Katar’ın bütün kara sınırının kapandığını, en temel gıda malzemeleri ile ilaç konusunda dahi ciddi sıkıntı yaşandığını, başta Türkiye olmak üzere, İran ve Azerbaycan’ın katkıları sayesinde 24 saat gibi kısa bir sürede bu sorunun aşıldığını belirtmişlerdir." Açıklamada, Çonkar'ın Türkiye ile Katar'ın uzun bir geçmişe dayanan oldukça iyi ilişkileri olduğunu, Katar'daki Türk üssünün bu iyi ilişkilerin bir sonucu olarak bölgenin istikrar ve huzuruna katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu, müttefik ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeyi, NATO ile ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlayan KİK üyesi ülkelerin bir NATO üyesi ülkenin bölgenin huzur ve istikrar ortamını muhafaza için faaliyet gösteren üssünün kapatılması talebinin ciddi bir tezat oluşturduğunu belirttiği de vurgulandı.