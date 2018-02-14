HABER

NATO Savunma Bakanları toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı.Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’nın Savunma Bakanları oturumu başladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’nın Savunma Bakanları oturumu başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının gündeminde denizyolu taşımacılığı, gündemdeki gelişmeler ve siber savunma konularının yer alacağını söyledi.
Öte yandan, Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Canikli temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile de bir araya gelecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.