NATO Savunma Bakanları toplandı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’nın Savunma Bakanları oturumu başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının gündeminde denizyolu taşımacılığı, gündemdeki gelişmeler ve siber savunma konularının yer alacağını söyledi.

Öte yandan, Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Canikli temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile de bir araya gelecek.