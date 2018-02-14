HABER

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi, TSİ 20.10'da başladı

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görüşmesi başladı.

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.

Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başladı.

Öte yandan Bakan Canikli'nin, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yapacağı görüşme yarına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Karargahı NATO Savunma Bakanları toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.