HABER

NATO’dan Suriye operasyonuna destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenledikleri hava saldırısı dolayısıyla toplantı düzenleyen NATO, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri operasyona destek verdiklerini söyledi.ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri hava saldırısı ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası basına konuşan NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi tüm ülkelerin, ABD ve müttefiklerinin Esad rejimine ait kimyasal silah merkezlerine düzenledikleri operasyonunu desteklediklerini söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenledikleri hava saldırısı dolayısıyla toplantı düzenleyen NATO, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri operasyona destek verdiklerini söyledi.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri hava saldırısı ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası basına konuşan NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi tüm ülkelerin, ABD ve müttefiklerinin Esad rejimine ait kimyasal silah merkezlerine düzenledikleri operasyonunu desteklediklerini söyledi. Kimyasal silah kullanımı ile alakalı yasaların çiğnenmemesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Guta’da yaşanan kimyasal silah saldırısını kınadı.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.