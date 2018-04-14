NATO’dan Suriye operasyonuna destek

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenledikleri hava saldırısı dolayısıyla toplantı düzenleyen NATO, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri operasyona destek verdiklerini söyledi.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri hava saldırısı ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası basına konuşan NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi tüm ülkelerin, ABD ve müttefiklerinin Esad rejimine ait kimyasal silah merkezlerine düzenledikleri operasyonunu desteklediklerini söyledi. Kimyasal silah kullanımı ile alakalı yasaların çiğnenmemesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Guta’da yaşanan kimyasal silah saldırısını kınadı.
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