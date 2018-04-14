NATO’dan Suriye operasyonuna tam destek (2)

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenledikleri hava saldırısından sonra, Brüksel’deki NATO karargahında toplanan 29 NATO üyesi ülkenin, gerçekleştirilen operasyona tam destek verdiği açıklandı. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki kimyasal tesisleri vurması sonrası, NATO üyesi 29 ülkenin büyükelçileri Brüksel’deki NATO karargahında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gece gerçekleştirilen operasyonu değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. ABD’li, İngiliz ve Fransız yetkililerin, Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla ilgili diğer NATO üyelerine bilgi verdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Stoltenberg, ayrıca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni güçlendirmek için alınan askeri olmayan ilave tedbirler hakkında müttefiklerin bilgilendirildiğini söyledi. ABD, İngiltere ve Fransa’nın 7 Nisan’da Duma’da sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları Suriye rejiminin yaptığına dair ellerinde çok önemli bilgilerin bulunduğunun altını çizen Stolenberg, o saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Kimyasal silah kullanımı cezasız kalamaz ve normalleştirilemez”

NATO üyesi tüm ülkelerin dün gece gerçekleştirilen operasyona tam destek verdiğini söyleyen Stoltenberg, “NATO, Suriye rejimi tarafından tekrarlanan kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyor. Kimyasal silah kullanımı cezasız kalamaz ve normalleştirilemez. Yaşananlar Suriye halkı ve bizim güvenliğimiz için ciddi tehlike oluşturuyor. Bundan sorumlu olanlar hesap vermeli” dedi.

Suriye rejimi ve destekçileri olan Rusya ve İran’a çağrıda bulunan Stoltenberg, “NATO, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturulduğu gerekçesi ile her zaman kınamıştır. Böylesine çirkin eylemler, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir tepki çağrısında bulunur. Kimyasal silahların kullanımı konusunda sorumluluk almak ve yaşananların cezasız kalmamasını sağlamak için uluslararası mekanizmaları destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kimyasal silah kullanımı barbarca”

Sürdürülen diplomatik çabalara rağmen, Suriye rejiminin kendi halkına karşı defalarca kimyasal silah kullandığını belirten Stoltenberg, yapılan saldırıları ‘barbarca’ olarak değerlendirdi. BM Güvenlik Konseyi’nin tüm üyelerine sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulunan Stoltenberg, “NATO, Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm sağlama yönündeki çabalarını tam olarak destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Suriye sorumluluk almalı”

Başta Rusya olmak üzere, Suriye rejimini destekleyen herkese çağrıda bulunan Stoltenberg, Suriye rejiminin BM liderliğindeki Cenevre sürecine yapıcı bir şekilde katılmasını sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. NATO’nun DEAŞ’a yönelik oluşturulan koalisyona bağlı kalacağının altını çizen Stoltenberg, “Terörizmle olan mücadelemize devam edeceğiz” dedi.