HABER

Nauert: “Görüşmelerle sadece Türkiye’nin değil Suriye, ABD ve diğerlerinin faydasına olacak bir çözüm bulunacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 11:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye’nin Suriye’de bulunan bazı güçlere karşı haklı güvenlik kaygıları var.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye’nin Suriye’de bulunan bazı güçlere karşı haklı güvenlik kaygıları var. İnanıyoruz ki görüşmeler sonucu sadece Türkiye’nin değil Suriye, ABD ve diğerlerinin faydasına olacak bir çözüm bulunacaktır” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyaretine kısa bir zaman kala Türkiye hakkında sorulan soruları yanıtladı. 13 Şubat’ta gerçekleşen basın toplantısında gazeteciler ile konuşan Heather Nauert’e toplantıda bulunan bir gazeteci tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Türk ordusunun Münbiç’e yönelmesine karşı çıkan bazı ABD açıklamalarına karşın kullandığı “Osmanlı tokadını hiç tatmamışlar” cümlesinin ne anlama geldiği soruldu. Soruya cevaben Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye’ye gideceğini ve bir süredir zaten Türk yetkililer ile ikili görüşmelerin sürdüğünü, Afrin’de ABD’nin herhangi bir operasyonu olmadığını ama bölge hakkında çok ciddi endişeleri bulunduğunu ve Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bunları dile getireceğini söyledi. Sözlerine Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak devam eden Nauert, “Türkiye’nin Suriye’de bulunan bazı güçlere karşı haklı güvenlik kaygıları var. İnanıyoruz ki görüşmeler sonucu sadece Türkiye’nin değil Suriye, ABD ve diğerlerinin faydasına olacak bir çözüm bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Afrin operasyonu ile ilgili gelen bir diğer soruya, durumu çok ciddiye aldıklarını ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster’ın da kısa zaman evvel Türk yetkililer ile görüştüğünü ayrıca ABD hükümetinden birçok uzmanın Türk yetkililer ile sürekli temasta olduğu cevabını verdi. Bölgede durumun daha şiddetlenmemesinin öncelikleri olduğunu belirtti.
Ardından ABD Büyükelçiliği’nin önündeki caddenin isminin “Zeytin Dalı” olarak değişmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Nauert, Rusya’nın da benzer bir karar aldığını duyduğunu, fikir özgürlüğüne inandıklarını ve bu kararın ülkeleri kendi kararları olduğunu ve saygı duyduklarını söyledi.
Bir başka gazetecinin yönelttiği Berberoğlu’nun tutuklanması ile ilgili soruya ise, “Türk hükümetine özgür düşünceyi, konuşma özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü daha koruyucu bir tutum içinde bulunmaya her zaman davet ediyoruz” dedi.
Ardından Türkiye’de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Papaz Brunson’ın durumu sorulması üzerine, Nauert, Tillerson’ın görüşmelerde bu konudan da bahsedeceğini, ABD Konsolosluk yetkililerinin en son Brunson’ı 7 Şubat’da ziyaret ettiğini, dava ile ilgili soruların Brunson’ın avukatı ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.