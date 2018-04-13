Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif’in siyasetten ömür boyu men edilmesine karar verdi.
Pakistan’da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından siyasetten ömür boyu men edildi.
Mahkeme, 28 Temmuz 2017’de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Şerif’in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mahkeme, Şerif’in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesi’ne gönderilmesine de hükmetmişti. Şerif’in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
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