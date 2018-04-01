Nazilli Ticaret Odası seçimleri

Nazilli Ticaret Odası’nda 2 adayla yarışılan genel kurulda mevcut Başkan Nuri Arslan ikinci dönem için güven oyu aldı.
Nazilli Ticaret Odası hizmet binasında yapılan seçimlerde Mevcut Başkan Nuri Arslan’ın karşısına rakip çıkan Gürcan Ertürk bir kez daha seçimi kaybetti. Odaya bağlı 12 meslek komitesinde yapılan seçimlerde sadece 12. meslek komitesini kazanan beyaz listeye karşı mavi liste 11 meslek komitesinde de kazanmayı başardı. Seçimler sonunda büyük sevinç yaşayan mavi listedekiler Ticaret Odası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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