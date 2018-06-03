Nazım Hikmet'in vefatının 55. yılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, şair Nazım Hikmet Ran'ın vefatının 55. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Hikmet'i, "Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim." dizeleriyle yad eden Kılıçdaroğlu, "Memleket sevdalısı Nazım Hikmet'i ölümünün 55. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum. Nazım ustanın düşlediği bağımsız ve üreten bir memleketi hep birlikte kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

