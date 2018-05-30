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Nazımiye'de CHP yönetiminden 8 istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesindeki CHP ilçe yönetiminde görev alan 8 kişi istifa etti.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesindeki CHP ilçe yönetiminde görev alan 8 kişi istifa etti. CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz, istifaları doğrulayarak, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız, başkalarının telkinleriyle, kendi iradeleri dışında, kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ilçe olan Nazımiye'de CHP ilçe yönetimindeki 8 kişi istifa etti. Yöneticilerin dün yaptıkları toplantıda, tabanın istediği milletvekili adaylarının il başkanlığına önerilmediği gerekçesiyle istifa ettikleri belirtilirken, istifa dilekçelerinin ilçe ve il başkanlığına gönderildiği öğrenildi.
CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz, 8 kişinin istifa ettiğini doğrulayarak, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız, başkalarının telkinleriyle, kendi iradeleri dışında, kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde bu durumların yaşanması çok üzücüdür. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sırasında genel merkezimizin talimatı ile il yönetimi bizden görüş istemiş. Bizde örgütümüzün tercihleri doğrultusunda 4 milletvekili aday adayının ismini il başkanlığına bildirdik. Bunun dışındaki hiçbir durum yok. İstifaların nedenini ben de anlamış değilim. Ben görevimin başındayım, genel merkezin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılarım" dedi.

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