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NBŞ kotasının yüzde 5’e düşürülmesi önergesi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

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