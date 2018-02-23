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"Ne ittifakı yaparlarsa yapsınlar biz buradan zaferle çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 17:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: - "2019 demokrasi ile otokrasinin, iyi ile kötünün yarışıdır. Ne ittifakı yaparlarsa yapsınlar biz buradan zaferle çıkacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AK Parti ile MHP ittifakına ilişkin "2019 demokrasi ile otokrasinin, iyi ile kötünün yarışıdır. Ne ittifakı yaparlarsa yapsınlar biz zaferle çıkacağız." dedi.

Yılmaz, partisinin Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen "Gönüllü Danışmanlık Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinde mutlaka Ardahan Belediye başkanlığını kazanacaklarını söyledi.

Bu nedenle kendileri için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Seçimlere şimdiden hazırlanmak lazım. CHP'li ilçelerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz, bizde olmayan diğer ilçeleri de almak istiyoruz. Amacımız Ardahan'ı, ülkeyi ileriye götürmek, Türkiye'de doğru bir noktada durabilmek." diye konuştu.

Yılmaz, hükümetin sindirme politikası yürüttüğünü ileri sürerek şöyle devam etti:

"Bir şekilde kendilerine merkezde alan açmak istiyorlar, merkez bize aittir. CHP bizatihi Türkiye'nin merkezindedir, biz kenarda değiliz, her şeyin özdesiyiz. CHP nasıl bu ülkeyi kurup çok partili hayata geçişte en radikal kararlar veren parti ise bugün Türkiye zor durumdadır, bu zor durumdan Türkiye'yi çıkaracak parti de CHP'dir. Onun için partide, birlik, dirlik düzeninin olması gerekiyor."

AK Parti ile MHP'deki ittifaka da değinen Yılmaz, ittifakın, oy kaybeden partilerin ittifakı olduğunu öne sürdü.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkenin faydasına bir şey yok. Ülkenin herhangi bir konusu bu ittifaklarda görüşülmüyor. Bizim ittifakımız halkın ittifakı olacaktır ve bu ittifak bizi aşağılayan anlayışa karşı ittifaktır. 2019 demokrasi ile otokrasinin, iyi ile kötünün yarışıdır. Ne ittifakı yaparlarsa yapsınlar biz buradan zaferle çıkacağız. Artık halk eski halk değil. Bir ailede bile baba 'şuna oy ver' diyemiyor, söz geçiremiyor."

Öztürk Yılmaz, daha sonra partiye gönüllü danışman olanlara sertifikalarını verdi.

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Ardahan ardahan milletvekili CHP Öztürk Yılmaz

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