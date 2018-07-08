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Neçirvan Barzani, Ankara'daki törene katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılmak için Ankara'ya geleceği belirtildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılmak için Ankara'ya geleceği belirtildi.
Erbil merkezli yayın yapan ve IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, Başbakan Neçirvan Barzani’nin yarın Ankara'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılacağı belirtildi. Haberde, Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’yı ziyaret edeceği belirtildi.

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