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Necmettin Erkan: Tarım ve hayvancılığın  gelişmesi sürdürülebilir kalkınmanın ana unsuru 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR’DE doğduğu yer olan Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı Köyü’nden açıklamalarda bulunan Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Necmettin Erkan, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınmadaki önemine değindi.

Necmettin Erkan: Tarım ve hayvancılığın  gelişmesi sürdürülebilir kalkınmanın ana unsuru 

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’DE doğduğu yer olan Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı Köyü’nden açıklamalarda bulunan Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Necmettin Erkan, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınmadaki önemine değindi.

Sürdürülebilir kalkınmanın yolunun doğal kaynakları verimli kullanmaktan geçtiğini söyleyen Erkan şöyle konuştu:

"Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada birkaç yıldır süren küresel bir etki mekanizması ile devam eden siyasi, ekonomik ve sosyal tehditler mevcut. Bu tehditleri bertaraf edebilmemizin yegane yolu birlik ve beraberlik çerçevesinde doğal kaynaklarımızın verimli kullanımını artırmaktan geçiyor. Bu kaynaklarımızdan en önemlisi tarımsal alanlarımız ve hayvancılık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman değindiği gibi, vatandaşlarımızın kaliteli bir hayat sürmesi için yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının temini çok önemli.

Özellikle sağlıklı gıdaya erişimde tarım ve hayvancılık, verimli kaynak kullanımı tarihimizden bugüne kadar gelen doğal unsurların verimli kullanımını arttırmamız gerekiyor. Kırşehir özelinde değerlendirdiğimizde bölgemizin en önemli sorunlarından biri istihdam. Şu anda dış göç oranımız yüksek. Öncelikli olarak bu sorunu çözmek üzerine yoğunlaşmalıyız. Kırşehir kültürel mirası, zengin kaynakları, pırıl pırıl gençleri ile bölgedeki gelişime açık şehirlerinden bir tanesi. Gerek Milli Prodüktive Merkezi Genel Sekreterliğim süresince gerekse Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğüm süresince yapmış olduğumuz çalışmalar göstermiştir ki bölgemizde tarım ve hayvancılık da önemli fırsatlar mevcut. Bu fırsatları değerlendirdiğimiz sürece aynı zamanda istihdam açısından da gelişme sağlamamız mümkün olacaktır.

"TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK OLARAK TEŞVİK EDİLMELİ"

İstihdamın artırılması açısından çözümlerden bir tanesi olan tarım ve hayvancılık emeğin yoğun olduğu bir alan. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak söylemeliyim ki hayatım boyunca tarımda emek vererek verimliliğin arttığını gördüm. Bunun için de öncelikle tarihimizde olduğu gibi tarım ve hayvancılık mesleki olarak teşvik edilmeli. Özellikle gençlerimize tarım ve hayvancılık alanındaki fırsatları dünyada birçok ülkede bu yolla elde edilen kazanım ve kariyer fırsatlarını anlatmamız gerekmekte. Böylece tarihimizde olduğu gibi tarım ve hayvancılığı etkin meslek kollarından biri haline getirebiliriz.

Gıda ticareti esnafımız açısından da önemli kazanç alanlarından tarım ve hayvancılık da atacağımız her adımın mikro ekonomik etkiye de önemli faydaları olacaktır. Üretmeliyiz ki satabilelim bunu da el birliği ile yapabiliriz."

(FOTOĞRAFLI)

Necmettin Erkan: Tarım ve hayvancılığın gelişmesi sürdürülebilir kalkınmanın ana unsuru Necmettin Erkan: Tarım ve hayvancılığın gelişmesi sürdürülebilir kalkınmanın ana unsuru

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