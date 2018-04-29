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Necmettin Erkan'ın adaylığına sivil toplum desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

ESNAF ve Sanatkarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Necmettin Erkan, Kırşehir’den milletvekili aday adayı olmak üzere geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti.

Necmettin Erkan'ın adaylığına sivil toplum desteği

İSTANBUL, (DHA)- ESNAF ve Sanatkarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Necmettin Erkan, Kırşehir’den milletvekili aday adayı olmak üzere geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığı'na evraklarını teslim eden Erkan’a birçok sivil toplum kuruluşu eşlik etti.

Burada açıklama yapan Erkan, "Hep birlikte yeni hedeflere diyerek yola çıktığımız 24 Haziran seçimlerinde, Kırşehir’den milletvekili aday adayı olarak başvurumuzu yaptık. Beni yetiştirip büyüten Kırşehirimize, bulduğum her fırsatta bana tevdi edilen tüm görevlerde hemşerilerime ve şehrimize hizmet etmenin onur ve gururunu duyuyorum. Şimdiye kadar bulunduğum görevlerde sadece masa başında değil sahada da çalışarak birçok yeni projeye başladık, sürdürdük, tamamladık. Şimdi hep beraber şehrimize ve ülkemize önce sahada sizlerle beraber hizmet etme zamanı" dedi.

"24 HAZİRAN'DA ÜLKEMİZİN YARINLARINI YAZACAĞIZ"

Seçimlerin Türkiye ve Kırşehir için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Necmettin Erkan, "Bu süreçte, tarımdan ticarete, esnaftan sanayiye, turizmden eğitime kadar yeni projelerle katkı sağlayabilmek için milletvekili aday adayı olarak başvurdum. Şu bir gerçektir ki Ak Parti, dün ve bugün olduğu gibi 24 Haziran'dan sonra da demokrasimizin, bağımsızlığımızın, kardeşliğimizin, huzur ve refahımızın garantisi ve teminatı olacak. 24 Haziran’da Kırşehir’in ve ülkemizin yarınlarını yazacağız. Bu vesile ile öncelikle değerli Ak Parti il ve ilçe teşkilatlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle özel bir günde bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunan Kırşehir Borsa Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Müsiad Başkanı Hasan Eraslan ve Alparslan Demirbaş’a teşekkür ediyor, milletimiz için taş üstüne taş koyma noktasında aldığımız kararımızın Kırşehirimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Necmettin Erkan'ın adaylığına sivil toplum desteğiNecmettin Erkan'ın adaylığına sivil toplum desteği

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