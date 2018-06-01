AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Biz sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu değil aynı zamanda Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar nerede bir mazlum veya mağdur varsa onların umuduyuz." dedi.

Eker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Adıyaman mitinginde yaptığı konuşmada, kentin bir başka göründüğünü, mübarek ramazanın bereketinin de kente yansıdığını ifade etti.

Tüm seçimlerin önemli olduğunu ancak 24 Haziran seçimlerinin ayrı bir önemi bulunduğunu vurgulayan Eker, "Bizim geçen 100 yılda yaşadığımız sorunların, karşı karşıya kaldığımız tüm sorunların büyük kısmına sebep olan Türkiye'nin sistemi 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında ortadan kalkacak. O yüzden önemli ve mühim. Biz Türkiye'yi ileriye götürmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini, barışı ve huzuru istiyoruz. Mevcut sistem buna yeteri kadar cevap vermiyor. Bu sistemin değişmesine millet karar verdi. Biz Türkiye'yi ileriye götürmek için çabalarken Türkiye'yi daha kalkınmış bir ülke haline getirme çabasındayken, bazıları 'Eğer biz iktidara gelirsek sistemi yeniden eski haline getireceğiz' diyor. Şimdi Adıyaman'a soruyorum Türkiye'nin sisteminin geriye gitmesine izin verecek misiniz?" şeklinde konuştu.