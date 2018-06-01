AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Biz sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu değil aynı zamanda Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar nerede bir mazlum veya mağdur varsa onların umuduyuz." dedi.
Eker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Adıyaman mitinginde yaptığı konuşmada, kentin bir başka göründüğünü, mübarek ramazanın bereketinin de kente yansıdığını ifade etti.
Tüm seçimlerin önemli olduğunu ancak 24 Haziran seçimlerinin ayrı bir önemi bulunduğunu vurgulayan Eker, "Bizim geçen 100 yılda yaşadığımız sorunların, karşı karşıya kaldığımız tüm sorunların büyük kısmına sebep olan Türkiye'nin sistemi 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında ortadan kalkacak. O yüzden önemli ve mühim. Biz Türkiye'yi ileriye götürmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini, barışı ve huzuru istiyoruz. Mevcut sistem buna yeteri kadar cevap vermiyor. Bu sistemin değişmesine millet karar verdi. Biz Türkiye'yi ileriye götürmek için çabalarken Türkiye'yi daha kalkınmış bir ülke haline getirme çabasındayken, bazıları 'Eğer biz iktidara gelirsek sistemi yeniden eski haline getireceğiz' diyor. Şimdi Adıyaman'a soruyorum Türkiye'nin sisteminin geriye gitmesine izin verecek misiniz?" şeklinde konuştu.
Miting alanındakilerden "hayır" cevabı alınca "Allah sizden razı olsun" diyen Eker, Türkiye'deki 81 milyonun etnik kökenine bakmaksızın kardeş olduğunu belirtti.
Türkiye'nin barış ve huzurunu hep birlikte inşa edeceklerini aktaran Eker, şöyle devam etti:
"Biz sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu değil aynı zamanda Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar nerede bir mazlum veya mağdur varsa onların umuduyuz. Bilin ki Adıyaman, Filistin'deki mazlumlar sizin için dua ediyor. Mağdurlar sizin için dua ediyor. Onlar sizinle birlikteler. Sizinle birlikte ellerini açmış zalimlere karşı muvaffak olmak için dua ediyorlar. Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışıyorlar. Güzelim Bağdat, Musul, Şam, Halep ne hale geldi. Bunların hepsi emperyalistlerin kurduğu tuzak ve onların terör örgütü marifetiyle hayata geçirmeye çalıştıkları bir senaryonun parçası. Bunlar Türkiye'yi de dahil etmek istiyor ama yağma yok. Lideriyle Adıyaman'ıyla Malatya'sıyla tüm Türkiye'siyle dimdik ayaktayız. Türkiye, emperyalist güçlere itiraz ediyor, zalimliğe bir dakika diyor. İşte bunun için AK Parti'yi ve liderini hedefe koydular. Tüm tezgahların kaynağı buradadır. Ortadoğu'da bir gün DEAŞ eliyle, öbür gün PKK ve onun türevleri eliyle, daha sonraki gün Türkiye'de FETÖ terör örgütü eliyle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların üçünün de kabloları birbirine bağlı. Üçü de aynı prizden besleniyor. Bunların hepsiyle mücadele edeceğiz."
- "10 yılda bir darbeler yapılıyordu"
Mehdi Eker, eskiden AK Parti gelmeden önce Türkiye'de demokratik rejimin eksikleri bulunduğunu dile getirerek, her 10 yılda bir darbeler yapıldığını söyledi.
Darbenin ardından da anayasa yapıldığını ifade eden Eker, "Bugün bizim değiştirmeye çalıştığımız husus da budur. Demokratik ve sivil bir ülkede etnik kökeni ne olursa olsun kendi dilini, dinini, kültürünü başı dik bir şekilde yaşadığı bir rejimin inşası için çabalıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtlere yönelik hayata geçirmek istediği her çalışmanın terör örgütü PKK tarafından sabote edildiğine dikkati çeken Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz bu ülkenin 81 milyonla birlikte 780 milyon metrekare alanda hepimiz tapusuna sahibiz. Biz bu toprakları kimseye yedirmeyiz. Hiçbir istihbarat veya terör örgütünün çabalarına da saldırılarına da pabuç bırakamayız. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sembolü Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin değerlerini zenginlik kabul edip çimento gibi bizi birleştiriyor."
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum