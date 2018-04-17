HABER

Netanyahu: “ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği birkaç hafta içinde açılacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını söyledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığındaki bir törende yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını bununla birlikte, farklı ülkelere ait pek çok diğer Büyükelçiliğin de Kudüs’e taşınacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığındaki bir törende yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını bununla birlikte, farklı ülkelere ait pek çok diğer Büyükelçiliğin de Kudüs’e taşınacağını söyledi. Netanyahu, “Uluslararası ilişkilerimiz, dışişleri bakanlığımız tarafından inşa ediliyor onlara müteşekkirim. Bununla birlikte, yurt dışındaki İsrail diplomatlarının güvenliklerini sağlamak içinde sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşıması için talimat verdiğini açıklamıştı.

'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
İstanbullular yarına dikkat! Geri geliyorİstanbullular yarına dikkat! Geri geliyor
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.