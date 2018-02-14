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Netanyahu: “İsrail’de erken seçim planı yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 17:29 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polis tarafından rüşvet almakla suçlanmasına rağmen, İsrail Koalisyon hükümetinin istikrarla görevine devam ettiğini belirterek, "Ben dahil kimsenin bir erken seçim planı yok" dedi.Hakkında rüşvet soruşturması süren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in Başkenti Tel Aviv’deki bir konferansta, "Sizi temin ederim ki koalisyon istikrar içinde görevini sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polis tarafından rüşvet almakla suçlanmasına rağmen, İsrail Koalisyon hükümetinin istikrarla görevine devam ettiğini belirterek, "Ben dahil kimsenin bir erken seçim planı yok" dedi.
Hakkında rüşvet soruşturması süren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in Başkenti Tel Aviv’deki bir konferansta, "Sizi temin ederim ki koalisyon istikrar içinde görevini sürdürüyor. Sadece ben değil kimsenin erken seçime gitme gibi bir planı yok” dedi. Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail vatandaşlarının iyiliği için bu dönemin sonuna kadar sizinle çalışmaya devam edeceğiz.”
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu açıklamayı bu sabah İsrail Polisi’nin, hakkında siyasi kariyerindeki en büyük zorluk olan tavsiyelerini açıklamasından sonra yaptı. Polisin, Başbakan Netanyahu hakkındaki rüşvet suçlamalarından sonra hakkında dava açmanın İsrail Başsavcısının yetkisinde olduğu, bu işlemin de aylar alacağına vurgu yapıldı.

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