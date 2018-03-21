MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün bahar bayramı olan nevruzu hain emellere alet etmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bahçeli, Twitter hesabından, Nevruz Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Nevruz'un yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimi, Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesi olduğunu belirten Bahçeli, bugünün huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladı olduğuna işaret etti.

Türk milletinin nevruzla umut dolu günlerin geleceğine inandığını, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle koruduğunu ve dikkatle yaşattığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Nevruz Türk'ün bahar bayramıdır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanan yüksek ülküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller nevruzun ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kuruması imkansızdır. Nevruz Bayramı, bereketin, beklentinin, birlik ve dirliğin asırlarca kaynağı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır. Nevruz, Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir."