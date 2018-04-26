Nevşehir Belediye Başkanı Ünver istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunmak için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

