HABER

Nevşehir Belediye Başkanı Ünver istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenlediği basın toplantısında, "24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.

Nevşehir Belediye Başkanı Ünver istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenlediği basın toplantısında, "24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ediyorum" dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusu yapmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünver düzenlediği basın toplantısında "24 Haziran 2018’de yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifamı vermiş bulunuyorum" dedi. Ünver, “Birçok arkadaşımızın da süreci bizimle yaşadığı gibi 2014 yılının 28 Mart’ın partimizin ve hemşehrilerimizin teveccühü ile ilk defa bu yola çıkmıştık. Rabbim bu yolda insanlara bize hizmet etmeyi nasip eyledi. Aklından ve gönlünden geçen tüm kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Sonra insanlarımızın artan teveccühü ile tarihinde ilk defa Nevşehir’de üçüncü dönem belediye başkanlığına seçildim. Biliyorsunuz ilk dönem yüzde 46 oy oranı ile seçilmiştim. İkinci dönemde yüzde 52 ile üçüncü dönemde yüzde 53 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştim. Belediye başkanlığı meşakkatli ancak çok vefalı çok sevap kazanılan bir yer. Onun bana bu fırsatı verdiği için Rabbime hamd ediyorum. 14 yıl 26 günlük belediye başkanlığım sürecinde özellikle meslektaşlarım olarak gazeteci arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördüm. İyi yaptığım her işte beni takdir ettiniz. Partimizin üst düzey yetkilileri ile yaptığımız istişareler neticesinde 24 Haziran 2018’de yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifamı vermiş bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı duayı yapıyorum. Seçim günü hep Rabbime dedim ki hayırlı olacaksa, insanlara bu şehre, ülkeye fayda olacaksa bana nasip et aksi takdirde bana nasip etme Allah’ım diye dua ettim. 3 dönemde de aynı duayı yaptım. Şimdi de sizin huzurunuzda aynı duayı yapıyorum. Eğer bu şehir insanlarına faydalı olabileceksem, insanlığa faydalı olabileceksem bana Allah’ım nasip etsin. Aksi takdirde inanın bunu gönülden söylüyorum istemiyorum. Bizim için Belediye başkanlığı dönemi şuan itibarıyla bitti. Dediğim gibi ben de aday adayıyım. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Ünver istifa etti

24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu
Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.