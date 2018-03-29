New York mahkemesinden Suudi Arabistan’a 11 Eylül davası

New York mahkemesi 11 Eylül saldırılarından dolayı Suudi Arabistan’a karşı dava açtı.
New York Eyaleti Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, 11 Eylül 2001’de Washington ve New York’a düzenlenen terörist saldırılarında Suudi Arabistan’a karşı iddiaları onayladı. Manhattan’ın bölge yargıcı, Riyad’ın milis yetkililerini destekleme duruşmasını durdurma talebini yerine getirmeyi reddetti.
ABD Kongresi, 2016 sonbaharında, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerine Riyad aleyhinde dava açılmasına izin veren bir yasa tasarısı için oy kullanmıştı.
11 Eylül davasında davacıların baş avukatı El Kaide ile Suudi hükümeti üyeleri arasında yakın ilişkilerin olduğunu iddia ediyor.
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