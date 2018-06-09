Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Şimdi artık bütün toplumsal katmanlarda, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bu ülkenin birinci sınıf ve asli vatandaşlarıyız. Bundan sonraki süreçte toplumumuzun ve milletimizin arasına nifak tohumları saçmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, gözümüzü yummayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok şehrinden, Balkanlardan, Kafkaslardan göç alan bir şehir olduğunu söyledi.
Bursa'nın aynı zamanda diriliş ve kuruluşun şehri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Birçok coğrafyadan kendi geleneksel özellikleriyle Bursa'ya gelip burada yeni bir yaşam kuran kardeşlerimiz Bursa'ya çok büyük bir zenginlik katıyorlar. Rengarenk çiçeklere bezenmiş bir coğrafya ve bir şehir ve aynı koku yükseliyor. Yani kardeşlik, dayanışma, beraberlik ve iyi komşuluk ilişkileri. Dolayısıyla Allah bu kardeşliğimizi bozmasın." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye'de uzun yıllar milletin çeşitli nedenlerden dolayı ötekileştirildiğini ve horlandığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Bazı kesimler toplum katmanlarına tepeden baktı. Bizler bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir tarağın dişlisi gibi hepimiz eşitiz. Hiçbir şekilde birimizin diğerine karşı üstünlüğü yok. Zaten bu ayetle de sabit ama maalesef bu ülkede bundan çok çok uzun süre önce tepeden inme bir modernleşme anlayışıyla insanları aynı kalıba sokmaya çalışan ve herkesin kendileri gibi düşünmesini ve yaşamasını bekleyen bir anlayış türemiş. Maalesef bu ülkenin çocukları zaman zaman ızdırap çekmiş, zulüm görmüş. Dilinden, dininden, mezhebinden ve kıyafetinden dolayı çok kardeşlerimiz acı çektiler. Bizim açımızdan insanlar arasındaki üstünlüğün kıstası da kriteri de Allah'a olan takvadır."
Çavuşoğlu, 2002'den önce kız öğrencilerin başörtülü diye üniversitelerin kapısından döndürüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:
"Ama artık hepsi eskide kaldı. Şimdi artık bütün toplumsal katmanlarda, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bu ülkenin birinci sınıf ve asli vatandaşlarıyız. Bundan sonraki süreçte toplumumuzun ve milletimizin arasına nifak tohumları saçmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, gözümüzü yummayacağız. Sağlamış olduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu bundan sonraki süreçte pekiştirerek ülkemizin her köşesini adeta bir cennet bahçesine kavuşturacağız."
- "Siyasetçinin geriye bakanı makbul değildir"
24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"24 Haziran Türk siyasi tarihinin dönüm noktasıdır. 24 Haziran'dan itibaren bir yıl önce değiştirmiş olduğumuz, referandumda kabul ettiğimiz hükümet etme modeli yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tatbik edileceği sürecin kapılarının aralandığı dönemdir. Bugün rakiplerimize baktığımız zaman Türkiye'yi daha yükseklere taşımak gibi bir hedeflerinin olduğunu göremiyoruz. Geriyi özlemle anarak bize geriyi işaret ediyorlar. Bunu gösteriyorlar bize. Siyasetçinin geriye bakanı makbul değildir. Dünyanın hiçbir tarafında geçmişi işaret eden siyasetçiye itibar gösterilmez. Siyasetçi dediğiniz kişi toplumun önüne çıkarak ilerisini gösterecek. Ülke için hangi reformları atılımları, kalkınma planları olduğunu gösterecek ama bugün bakıyorsunuz muhalefet bu ülkeye yıkımı, gerisini vadediyor. Bunlar sizin anlayacağınız gerici."
İftar programına, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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