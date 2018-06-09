Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Şimdi artık bütün toplumsal katmanlarda, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bu ülkenin birinci sınıf ve asli vatandaşlarıyız. Bundan sonraki süreçte toplumumuzun ve milletimizin arasına nifak tohumları saçmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, gözümüzü yummayacağız." dedi. Çavuşoğlu, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok şehrinden, Balkanlardan, Kafkaslardan göç alan bir şehir olduğunu söyledi. Bursa'nın aynı zamanda diriliş ve kuruluşun şehri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Birçok coğrafyadan kendi geleneksel özellikleriyle Bursa'ya gelip burada yeni bir yaşam kuran kardeşlerimiz Bursa'ya çok büyük bir zenginlik katıyorlar. Rengarenk çiçeklere bezenmiş bir coğrafya ve bir şehir ve aynı koku yükseliyor. Yani kardeşlik, dayanışma, beraberlik ve iyi komşuluk ilişkileri. Dolayısıyla Allah bu kardeşliğimizi bozmasın." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'de uzun yıllar milletin çeşitli nedenlerden dolayı ötekileştirildiğini ve horlandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bazı kesimler toplum katmanlarına tepeden baktı. Bizler bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir tarağın dişlisi gibi hepimiz eşitiz. Hiçbir şekilde birimizin diğerine karşı üstünlüğü yok. Zaten bu ayetle de sabit ama maalesef bu ülkede bundan çok çok uzun süre önce tepeden inme bir modernleşme anlayışıyla insanları aynı kalıba sokmaya çalışan ve herkesin kendileri gibi düşünmesini ve yaşamasını bekleyen bir anlayış türemiş. Maalesef bu ülkenin çocukları zaman zaman ızdırap çekmiş, zulüm görmüş. Dilinden, dininden, mezhebinden ve kıyafetinden dolayı çok kardeşlerimiz acı çektiler. Bizim açımızdan insanlar arasındaki üstünlüğün kıstası da kriteri de Allah'a olan takvadır." Çavuşoğlu, 2002'den önce kız öğrencilerin başörtülü diye üniversitelerin kapısından döndürüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi: "Ama artık hepsi eskide kaldı. Şimdi artık bütün toplumsal katmanlarda, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bu ülkenin birinci sınıf ve asli vatandaşlarıyız. Bundan sonraki süreçte toplumumuzun ve milletimizin arasına nifak tohumları saçmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, gözümüzü yummayacağız. Sağlamış olduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu bundan sonraki süreçte pekiştirerek ülkemizin her köşesini adeta bir cennet bahçesine kavuşturacağız."