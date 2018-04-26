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Niğde Belediye Başkan Özkan’dan Hizmet İş Sendikasına Ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Hizmet İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti.Başkan Özkan Niğde’de kurulan Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığını ziyaret ederek, Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Niğde İl Başkanı olarak atanan Gökhan Demircioğlu’na ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ziyarette Belediye Başkanı Rifat Özkan’a sendika faaliyetlerinden bahsetti.

Niğde Belediye Başkan Özkan’dan Hizmet İş Sendikasına Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Hizmet İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti.
Başkan Özkan Niğde’de kurulan Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığını ziyaret ederek, Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Niğde İl Başkanı olarak atanan Gökhan Demircioğlu’na ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.
Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ziyarette Belediye Başkanı Rifat Özkan’a sendika faaliyetlerinden bahsetti.

Niğde Belediye Başkan Özkan’dan Hizmet İş Sendikasına Ziyaret

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