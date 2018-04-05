Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Avukatlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.
Başkan Özkan mesajında; “Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dünyanın daha yaşanabilir olması; öncelikle kuvvetin değil hakkın üstün tutulması, adaletin sağlanması ve doğru işleyişi ile mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle adaletin ve hukukun temelinde insan hayatının her alanında büyük bir gayretle işini yapan, adalet için çalışan, özgürlük ve temel insan hakları için faaliyet gösteren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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