Niğde Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.
Yoklama ve bir önceki aya ait kararların tasvibinin ardından gündemle ilgili 25 madde karara bağlandı.
Belediye Meclis Toplantısında yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan iş yerlerinin aylık kiraları 500 TL olarak belirlendi. Mülkiyeti belediyeye ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedeli hususunda belediye encümenine yetki verildi. 696 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hususunda şirket kurulması ile şirket konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Dilek ve temennilerin alınmasının ardından bir sonraki meclis toplantısının 2 Mart Cuma günü saat:16.00’da yapılması kararlaştırıldı.
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