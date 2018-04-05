Niğde’de Avukatlar Günü Kutlandı

Niğde Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Adaletin toplumların ve devletlerin varlık sebebi olduğunu hatırlatan Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Adaletin olmadığı bir toplumu adalet mekanizması işlemeyen bir devleti bekleyen şey kaçınılmaz şekilde kargaşadır. Atatürk’ün ”Adalet mülkün temelidir” sözü tam da bunu ifade etmek için söylenmiştir. Adalet duygusu sadece görkemli adliye sarayları, istenilen sayıda hakim savcı ve kalem personeli ile tesis edilemez. Yargı mekanizması içinden avukatları çıkardığınız anda adliye beton bir binaya döner ve artık hak arama hürriyetinden de adil bir yargılamadan da bahsedilemez. Savunma, mahkemeleri mahkeme yapan sebeptir. Savunmanın olmadığı savunma hakkının önemsenmediği durumlarda Mahkemelerden, adalete erişimden söz edilemez.Bu yüzden medeni dünyada olduğu gibi savunma yargının üç kurucu unsurundan biri olarak sayılmış ve konun koyucu tarafından yasalaşmıştır. Ancak yargısal faaliyetler sırasında savunma hakkını bir usuli işlemin yerine getirilmesi, kullanılması gereken bir argüman olarak görmek katlanılması gerektiğine inanmak adalet adına derdini bir başka yerde anlatamayacak olan bireyler adına en büyük kötülüktür. Zira avukat hak arayanların sesi ve nefesidir. Eğer adil bir yargılama ve adil kararlar istiyorsak savunma şekli bir unsur olarak görülmemeli bu konuda son derece titiz olunmalıdır. Bir avukat verdiği dilekçenin okunduğuna söylediklerinin can kulağı ile dinlendiğine tam emin olmalıdır”dedi.

Avukatların mesleklerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak için gereken düzenlemeler yapılması gerektiğini anlatan Demirbilek, “Kabul edilmelidir ki adalet sisteminin en önemli unsuru olan avukatlık mesleği dünyadaki pek çok örneğin aksine ülkemizde ne yazık ki olması gereken yerde değildir. Adalet mekanizmasının en önemli parçası zor şartlarda mücadele ederek görevlerinin gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. Altını önemle çizdiğimiz üzere bizler yargısal faaliyetin parçasıyız. Adaletin en az hatayla gerçekleşmesini diliyorsak, avukatların mesleklerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Avukatın mesleğini yaparken ihtiyacı olduğu bilgilere erişimi mutlak surette kolaylaştırılmalıdır. Yargının diğer unsurlarına tanınan hakların” diye konuştu.