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Niğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın, CHP’de olağanüstü kongre için imza toplanması sürecinde 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek verdiklerini açıkladı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın, CHP’de olağanüstü kongre için imza toplanması sürecinde 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek verdiklerini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz, Muharrem İnce’nin hem Cumhuriyet Halk Partisi’nde hem de Türkiye’de bir umut olan bir değer olduğunu söyledi. Yılmaz, "24 Haziran’daki seçimlerden sonra partimizde bir imza, umut ve değişim kurultayı için bir imza kampanyası başlatılmıştır. Delegeler ve milletvekilleri tarafından. Bizde Niğde’de siyaset yapan ve Niğde’nin sorunlarıyla ilgilenen Cumhuriyet Halk Partisi’ne emeği olan insanlar olarak bu kurultay çağrısına olumlu yönde cevap veriyoruz ve desteklediğimizi sizlere açıklamak istiyoruz" dedi. CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın ise "Ben değişimden yanayım. Biz kadın kolları olarak gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık bütün seçimlerde ve her seferinde hayal kırıklığına uğramak bizi mahvetti. Biliyorusunuz kadın kolları sahalarda çalışır, alanlarda çalışır ve ev ev gezeriz. Düşünebiliyor musunuz Niğde’de 50 binden fazla ev gezmişiz referandumda. Bu kolay bir iş değil. Bir değişimden yana tavır koydum ben. Bu kadınların emekleri de yok sayılıyor gibi. Hiçbir zaman taktir edilemedik, edilmedik hele hele bu son seçim bizi mahvetti" dedi.

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Niğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destekNiğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destek
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