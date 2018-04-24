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Nilüfer Belediyesi’ne iki ödül birden

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

II.

Nilüfer Belediyesi’ne iki ödül birden

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması’nda, Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Ölçüyor Projesi birinci olurken, Oyun Engel Tanımaz Parkı da Kongre Özel Ödülü’ne değer görüldü.
Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı projeleri, ödül almaya devam ediyor. Şehir, çevre ve sağlık alanında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Kapadokya’da gerçekleştirildi. “Yarının Kentleri” temasıyla gerçekleştirilen kongreye, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Lütfü Günenç, Berna Hacer Bilici ve Meral Altuntaş’tan oluşan Çevre ve Kırsal Alan Komisyonu Üyeleri de katılım gösterdi. Akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile merkezi idare kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği kongrede, sağlıklı kentlerin önemine bir kez daha vurgu yapıldı.
Kongre kapsamında bir de “Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması” düzenlendi. “Akıllı Kent”, “Sağlıklı Çevre”, “Sağlık ve Sosyal Hizmet”, “Sağlıklı Şehir Planlama”, “Şehir Sağlığını Ölçme” ve “Şehir Sağlığını Geliştirme Planları” kategorilerinde düzenlenen yarışmada Nilüfer Belediyesi’nin iki projesi ödül aldı. Toplam 67 başvurunun yapıldığı yarışmada Nilüfer Belediyesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında hava ve su kalitesi, elektromanyetik alan ve karbon emisyonu parametrelerini ölçme projesi olan “Nilüfer Ölçüyor”, “Şehir Sağlığını Ölçme” kategorisinde birincilik ödülü aldı.
Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyesi olan ve 6’sı engelli toplam 30 çocuğun önce eğitim alıp, engelli bireylerin de hiç bir engelle karşılaşmadan oyun oynayabileceği şekilde tasarladığı ve Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Oyun Engel Tanımaz Parkı” da, “Sağlıklı Şehir Planlama” kategorisinde Kongre Özel Ödülü’ne değer görüldü.
Kongrede, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Sağlıklı Kentler Koordinatörü Necla Yörüklü, “Nilüfer Ölçüyor” projesinin sunumunu yaptı.

Nilüfer Belediyesi’ne iki ödül birden

Nilüfer Belediyesi’ne iki ödül birden

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