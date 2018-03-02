Novorossisk Konsolosu Özigci, Rus öğrencilere Türkiye politikasını anlattı

Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Moskova Beşeri Bilimler ve Ekonomi Üniversitesi Novorossisk Kampüsü’nde öğrencilerle söyleşiye katıldı.
Rusya’nın Krasnador eyaletine bağlı Novorossisk şehrinde bulunan Türkiye’nin Novorossisk Büyükelçiliği, Türkiye’nin Afrin’de terörizme karşı verdiği mücadeleyi her platformda anlatmaya çalışıyor. Konsolosluk, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye’nin Afrin’de terör unsurları PKK-PYD-YPG’ye karşı verdiği mücadeleyi ve Türkiye aleyhinde yapılan kara propagandayı anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda Krasnador eyaletine bağlı birçok şehirde organizasyonlara katılarak Türkiye’nin mücadelesi anlatılıyor.
Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Moskova Beşeri Bilimler ve Ekonomi Üniversitesi Novorossisk Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin, başta Türkiye ve Rusya ilişkileri olmak üzere, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlara kadar pek çok alanda sorduğu birçok soruyu cevapladı. Program sonunda Özigci, öğrencilerle ayrı ayrı sohbet etti.
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