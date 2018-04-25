MADRİD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir." dedi. Yıldırım, Nueva Economia Forumu'ndaki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı. Adıyaman'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depreme ilişkin soru üzerine Yıldırım, depremde can kaybının olmadığını, 40 civarında vatandaşın hafif yaraladığını, ilgili bakanlık ve kurumların bölgede gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Yıldırım, İspanyol firmalarının Türkiye'de hangi alanlarda yatırımlar yapabileceklerine ilişkin soruya karşılık, "İspanyol şirketlerinin savunma sanayi projelerinde, atık yönetimi konularında yer aldıkları projeler var. Marmaray gibi bir dünya projesinde İspanyol firması ortak olarak yer aldı. Hızlı tren setleri ve hafif raylı sistem projelerinde varlar. Danışmanlık yapan firmalar var. Birçok alanda İspanyol şirketleri hali hazırda görev alıyorlar. 2023 hedeflerine yönelik projelerde de İspanyol firmalarını görmek istiyoruz. Türkiye'ye uzun vadede yatırım yapan kazanır. Bizim ülkemize güvenen, yatırım yapana her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Büyük projeler için özel teşviklerimiz var." ifadesini kullandı.

- Gıda ticareti Yıldırım, Türkiye ile İspanya arasındaki gıda ticaretine ilişkin soruya, "Türkiye şu anda kırmızı et açığı duyan bir ülke. Sebebi Türkiye'de refah arttı, tüketim de arttı. 500 bin ton yılda ithalat yapıyoruz, İspanya'dan da bu ithalatı yapıyoruz. Tarım Bakanımız dün bu konuda yeni bir bağlantı daha yaptı. İspanya deyince zeytin akla geliyor. Zeytin deyince barış ve kardeşlik akla geliyor. Gıda konusu çok uzman olduğum bir alan değil ama bu konuda da iş birliği yapılıyor. Herhangi bir kısıtlamamız yok." yanıtını verdi. - "Patriotlar bu yıl sonuna kadar Türkiye'de kalacak" Savunma alanında Türkiye ve İspanya arasında bir iş birliği bulunduğunun hatırlatılmasının ardından "Türkiye, Airbus'tan askeri uçak almayı düşünüyor mu? Türkiye, İspanya tarafından ülkenizin güneyinde 2015'ten beri konuşlandırdığı patriotların süresini uzatacak mı?" sorusu üzerine Yıldırım, Türkiye'nin İspanya'dan askeri uçak aldığını, A400M projesinin ortak bir proje olduğunu söyledi. Üretimi tamamlanan üçüncü uçağı da teslim aldıklarını anlatan Yıldırım, "Airbus, A400M, bunlar hava nakliye ve lojistik uçakları. Türk Hava Yollarının 400'e yakın uçağının yarısı Airbus'tır. Ayrıca bir havuzlu çıkarma gemisi, büyük bir proje. İspanyol firmasıyla Türk firması birlikte yapıyor. Deniz Kuvvetleri alanında da iş birliği var. Patriotlar bu yıl sonuna kadar Türkiye'de kalacak. Önümüzdeki yıl uzatılması konusunu Sayın Başbakan Rajoy'a teklif ettim, değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İspanya-Türkiye arasındaki terörle mücadele iş birliğinin Avrupa Birliği'nde (AB) örnek düzeyde olduğunu vurguladı. İki ülkenin istihbarat paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda ilişkisinin olduğuna değinen Yıldırım, "Bu iş birliğini artırmaya kararlıyız. Her iki ülkeye ve bölgeye zarar veren terör unsurlarına karşı mücadele etmemiz lazım. Barselona'da, Madrid'de yaşanan acıları biliyoruz. Ankara ve İstanbul'da yaşanan acıları biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir ülke, 'Ben daha güvenliyim' diyemez. İstanbul ne kadar güvenliyse, Madrid de o kadar güvenli. Çünkü terör, küresel bir olay haline geldi. Bütün dünyayı tehdit ediyor. Daha iki gün önce Kanada'da yaşananları gördünüz. Dünyanın her köşesinde bir olay yaşanıyor." diye konuştu. - Yabancı savaşçılar Yabancı savaşçılar konusunun en fazla Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi ilgilendirdiğini belirten Yıldırım, Suriye alanı, Afganistan, Yemen, Libya, Filistin bölgelerinin yabancı savaşçılar için önemli bir cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

DEAŞ'ın doğma sebebinin de bu olduğunu, DEAŞ'ın dinle, imanla bir alakasının bulunmadığını, profesyonel bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Biz 60 binden fazla yabancı savaşçının girişini sınırlarımızda durdurduk, geri gönderdik. Bu her yerden var. Avrupa'dan, İngiltere'den bu ülkelerde var. Kafkaslardan, Rusya'dan var. Bu ne anlama geliyor? Onlara göre, 'Dünyayı yöneten süper ülkeler duyarsız, iyi yönetmiyorlar, gidip biz oraları kurtaracağız' diyorlar. Bu kampanyayı internetten yapıyorlar. İnterneti, sosyal medyayı kullanarak genç beyinleri ikna ediyorlar ve oralara gitmesini sağlıyorlar. Yüzlercesine şahit olduk. Anasız babasız kalmış çocukları kurtardı Türkiye. Ana, baba, çocuklarını almış savaşa gidiyor. Dünyayı kurtaracak, Irak'ı, Suriye'yi kurtaracak. Ana da baba da ölmüş çocuk ortada. Hazin manzaralar var. Onun için bir yandan kalkınmaya, bir yandan ekonomiye çalışacağız ama bölgesel ve küresel huzuru tehdit eden konuların da ötelemekten, halının altını süpürmekten vazgeçilmesi gerekir."

- "Avrupa'ya karşı hep dürüst olduk" Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir soruya cevap verirken de Yıldırım, şöyle dedi: "Makedonya'yı kim içeri almak istiyor. AB mi? Nasıl alacak? Yunanistan daha Makedonya'nın ismine bile tahammül edemiyor. 'Biz Makedonuz. Ülkemizin adı Makedonya' diyorlar, Yunanistan, 'Yok siz Makedonya değilsiniz' diyor. Nasıl alacak AB? Dürüst olmak lazım. Çifte standardı bırakmak lazım. Biz Avrupa'ya karşı hep dürüst olduk. Biz ödevimizi yaptık. Bundan sonra AB'nin işi. Gelecek vizyonunu belirlemesi lazım. AB, bölgesel, küresel olarak barışı, kardeşliği öngörerek bir büyüme mi yapacak, yoksa sınırlarını dışarıya kapatarak yoluna devam mı edecek?" Başbakan Yıldırım, Brexit olayının üzerinde AB'nin çok iyi düşünmesi gerektiğini isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim AB'den kopmak gibi bir şeyimiz yok, biz NATO üyesiyiz. NATO'nun kurucu üyeleri arasındayız. AB'yi 60 yıldan fazla sırada bekleyen bir ülkeyiz. Bizden sonra gelenler, fersah fersah herkes girdi. Şimdi AB üyeleri arasında Türkiye'nin alt yapısından, ekonomisinden daha kötü durumda ülkeler var. Ama Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var Avrupa'dan. Dürüst olmamız lazım. Biz sonuna kadar üyelik için kararlığımızı sürdüreceğiz. Bırakan biz olmayız. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması, Avrupa'ya alternatif değil. Bu, Avrupa'nın güvenliği için de lazım. Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrupa'nın geleceği için de gerekli. Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz. Bunun bilinmesi lazım. İyi ilişkileri hem Avrupa hem Türkiye geliştirmeli. Avrasya coğrafyası bir barış merkez olmalı. Ama şunu da unutmayalım. Fazla naz aşık usandırır."

- Katalonya Yıldırım, "Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Türkiye'den sığınma talep ederse nasıl bir çalışma yapılır?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Almanya ile işlerinizi bir halledin de sonra bakarız. Biz İspanya'nın zararına olan bir şeyin arkasında olmayız. Dostlarımızın da bize zarar verenlerin arkasında olmalarını istemeyiz. Bu sözüm İspanya'ya değil, bazı Avrupalı dostlarımızadır. Maalesef bölücü terör örgütüne, FETÖ'ye inanamayacağınız kadar alan açıyorlar ve Türkiye'yi üzüyorlar. Türkiye gibi büyük bir müttefiki üzmek, AB'nin geleceği açısından çok akıllıca bir şey değildir. Radikal akımlara çok fazla alan açılması Avrupa için en büyük tehdittir, gelecek tehdididir. Bunun da not edilmesinde fayda var." - Tutuklu gazeteciler Yıldırım, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin soru üzerine, bu sorulara ve bu konuda yapılan yorumlara yabancı olmadıklarını aktardı. Aynı sözlerin İspanya için de Türkiye için de söylendiğine dikkati çeken Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci olmak, meşhur olmak veya belirli bir statüye sahip olmak suç işleme özgürlüğü vermez. İspanya'da da Türkiye'de de vermez. Bu konuda açıklama yapan örgütler, olayın menşeine gidip yaşananları görmedikleri için, bedel ödemedikleri için bol bol konuşurlar. Gazetecilerin fikirlerini beyan etmelerine, açıkça kendilerini ifade etmelerine kimse bir şey demez ama gazeteci terör örgütüne lojistik destek sağlarsa o gazetecilik değil. Kandil'e gidip terör örgütünün ele başıyla hasbihal etmek, onlara akıl fikir vermek... Sonra 'Ben gazeteciyim.' Hadi oradan ne gazetecisi. Silah taşıyor. Böyle gazeteci mi olur? Sadece gazeteciliğin adını kullanıyor. Türk yargısı bunları inceliyor, girenler var, çıkanlar var." - Erken seçim Başbakan Yıldırım, "Türkiye, 24 Haziran'da seçime gidiyor. Yeni bir model ortaya çıkacak. Seçimlerin öne çekilmesinin sebebi nedir?" sorusu üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra seçilmiş hükümetlere karşı demokrasi dışı girişimleri kökünden halletmek için yönetim modelinde bir değişikliğe gitme kararı aldıklarını vurguladı.