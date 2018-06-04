"Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidarlarında Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceklerini bildirdi.

Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geride bırakılan 16 yıldaki yanlış politikaların acı reçetesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

"16 yıllık AKP iktidarının ardından 5 Haziran Çevre Günü’nü kutlamak için elimizde kalan tek sebep, büyük bir kararlılıkla yaşamı savunanların 24 Haziran’a taşıdığı umuttur." ifadesini kullanan Karaca, doğayı korumak ve yeşil adaleti sağlamak için 2023'ü bekleme niyetleri olmadığını vurguladı.

Karaca, iktidarlarında yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"CHP olarak, doğa dostu bir yaşam inşa edeceğiz. Doğa katliamlarına imza atan hükümetin yanlış uygulamalarını sonlandıracağız. İklim değişikliğinin yarattığı tahribatı önleyici kapsamlı projeleri hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek, doğa dostu teknolojileri teşvik edeceğiz. Doğa dostu üretimi teşvik edeceğiz. Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız. Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."

