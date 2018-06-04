HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: -"Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidarlarında Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceklerini bildirdi.

Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geride bırakılan 16 yıldaki yanlış politikaların acı reçetesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

"16 yıllık AKP iktidarının ardından 5 Haziran Çevre Günü’nü kutlamak için elimizde kalan tek sebep, büyük bir kararlılıkla yaşamı savunanların 24 Haziran’a taşıdığı umuttur." ifadesini kullanan Karaca, doğayı korumak ve yeşil adaleti sağlamak için 2023'ü bekleme niyetleri olmadığını vurguladı.

Karaca, iktidarlarında yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"CHP olarak, doğa dostu bir yaşam inşa edeceğiz. Doğa katliamlarına imza atan hükümetin yanlış uygulamalarını sonlandıracağız. İklim değişikliğinin yarattığı tahribatı önleyici kapsamlı projeleri hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek, doğa dostu teknolojileri teşvik edeceğiz. Doğa dostu üretimi teşvik edeceğiz. Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız. Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumuDeniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştıNagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.