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Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddialarla 'Gülen' iddiasıyla ilgili " Kanıtlayıp daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı 'Gülen' iddialarına tepki gösteren Kurtulmuş, "Madem elinde bu kadar kesin delil var. Kanıtlayıp daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;

MENBİÇ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Bölgede terör örgütlerinin hepsinin gücünün kırılması lazım. Bir başka önemli hayati konu da Cerablus’ta, Afrin’de yaptığımız gibi Membiç’te de bu şehirlerin sahipleri gelsinler ve insanlar kendi topraklarına dönsünler. İnşallah huzur sağlandıktan sonra o insanlar kendi şehirlerine dönerler.

Senin terör örgütün iyi, öteki kötü olmaz. Terör örgütlerine desteklerin sona erdirilmesi lazım. Bizim ABD ile uzun zamandır aramızdaki sorunların kaynağı da bu. Bir yandan DEAŞ’tan bahsedeceksiniz, bir yandan da onun kadar tehlikeli olan bir terör örgütüne destek ereceksiniz. Diyelim Rakka'da şu kadar bin DEAŞ militanı vardı.

Nerede şu an bu adamlar? DEAŞ’ın 80 bin kadar silahlı militanı olduğu varsayılıyordu. Kim bilir bu teröristler dünyanın hangi bölgesine çekildiler ve kimlerin başına bela olacaklar. Aynı şeyin PYD PKK için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Dağıtılan silahlar mutlaka toplanmalı.

F-35 TARTIŞMASI

F-35’ler konusunda biz de bu projenin ortağıyız ve almak istiyoruz. Gelinen bu durum son derece rencide edici. ABD ile Türkiye arasındaki ilişki bu şekilde gergin bir şekilde devam etmeyecekse ABD’nin de bu sorunu çözmesi gerektiğine inanıyoruz.

CHP'NİN SEÇİMİ İPTAL BAŞVURUSU

AYM hakkında söyleyecek bir sözümüz yok. Sandıklarda oy vermeye başlandığında bazı yerlerde özellikle terör gruplarının baskı uyguladığı bilinen bir durumdur. Bazı sandıkların birleştirilerek seçim güvenliği için adım atıldı. Oy vermek sadece bir sandığı ortaya koydum isteyen gelsin demek değildir. Herkesin korkusuz bir şekilde sandığa gelerek oy kullanması gerekir. Açık oy gizli tasnif dönemlerini yaşadı Türkiye. Tasnifler kapalı yapıldı. AYM'den iptal kararı beklemiyorum.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Mümkün olduğu kadar objektif olarak değerlendirmek istiyorum. Madem elinde bu kadar kesin delil var. Kanıtlayıp daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen ile parti kurulmadan önce görüştüğünü ve Gülen ABD'den istenmesinin usulüne uygun olmadığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın bakan Feto olayının şimdi açıklanırsa o söyleyenın başına neler gelir sizde biliyorsunuz ama aahhhh bu politika
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