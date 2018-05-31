Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı 'Gülen' iddialarına tepki gösteren Kurtulmuş, "Madem elinde bu kadar kesin delil var. Kanıtlayıp daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;

MENBİÇ İLE İLGİLİ GELİŞMELER



Bölgede terör örgütlerinin hepsinin gücünün kırılması lazım. Bir başka önemli hayati konu da Cerablus’ta, Afrin’de yaptığımız gibi Membiç’te de bu şehirlerin sahipleri gelsinler ve insanlar kendi topraklarına dönsünler. İnşallah huzur sağlandıktan sonra o insanlar kendi şehirlerine dönerler.

Senin terör örgütün iyi, öteki kötü olmaz. Terör örgütlerine desteklerin sona erdirilmesi lazım. Bizim ABD ile uzun zamandır aramızdaki sorunların kaynağı da bu. Bir yandan DEAŞ’tan bahsedeceksiniz, bir yandan da onun kadar tehlikeli olan bir terör örgütüne destek ereceksiniz. Diyelim Rakka'da şu kadar bin DEAŞ militanı vardı.